На Закарпатье нашли тело ребенка, которого смыло паводковой волной

В Закарпатской области обнаружили тело 11-летнего мальчика, которого накануне паводковой волной смыло в реку. Об этом сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Закарпатской области.
По словам пресс-секретаря управления Натальи Батыр, в пятницу, 24 мая, примерно в 8:40 одна из поисково-спасательных групп в составе местного населения обнаружила тело мальчика, который в 23 мая упал в реку Вича.
"Место обнаружения расположено в трех км от места падения, на ул. Яблонев, по которой, собственно, и протекает река, в пгт Воловец", - сообщила Батыр.
Она также добавила, что в целом к поискам были привлечены 20 спасателей, 12 полицейских, 5 работников лесного хозяйства и около 20 человек местного населения.
Тело мальчика передано для проведения судмедэкспертизы, которая установит причину смерти.
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Напомним, из-за сильных дождей на Закарпатье подтоплены десятки жилых домов, повреждены 15 и разрушен один мост. Ливни в регионе продолжатся, предупреждают в ГСЧС. Местные власти отмечают, что из-за обильных осадков, вода в реках Закарпатья превысила уровень катастрофического наводнения в 1998 году.
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Источник: korrespondent.net
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