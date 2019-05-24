В Украину не пустили проукраинского писателя из России

В аэропорту Киев пограничники не пропустили на территорию Украины либерального писателя из России Антона Антонова-Овсиенко. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщил украинский писатель Ян Валетов.

"Вчера вечером на границе, в Жулянах, не пропустили в Украину Антона Антонова-Овсеенко, автора книги Три войны России с Украиной, российского либерала, человека свободных проукраинских взглядов. Оказывается, ему запрещен въезд с 9.06.2018 года. Почему? ХЗ.

Абсурд", - написал он.

Валетов добавил, что российский писатель "друг нашей страны, настоящий русский патриот, борющийся за демократическую Россию", и ему стыдно, что "мы так относимся к тем, кто любит Украину и переживает за нее".

В комментариях к сообщению читатели предположили, что запрет был наложен из-за посещения Крыма, однако сам Антонов-Овсиенко эти предположения опроверг.

"Я НЕ ездил в Крым. И на марши памяти Немцова хожу с украинским флагом. В Москве, не в Киеве", - написал он.

В других комментариях он написал предположительную причину запрета, а также сообщил о готовности украинской стороны решить проблему.

"Запрет на въезд с июня 2018. Без объяснений. Но уже выяснили - где источник решения. Суля по всему, недоразумение: кое где перестарались. И есть готовность решить вопрос положительно. Правда, на Книжный арсенал я уже не попал, и читатели, которые придут туда сегодня за моей новой книжкой с авторской подписью, автора не увидят. Так всегда бывает, когда чиновники бегут впереди паровоза: наносят вред самому паровозу... Кажется, выясняется - откуда ноги растут. На сайте Миротворец есть Антонов Антон - крымнашист, путинист и все подобное. Меня приняли за него. Вот "здорово", если он свободно катается по Украине, в отличие от меня...", - сообщил в комментариях российский писатель.

Напомним, в конце марта в Украину не пустили двух российских актеров из-за незаконного с точки зрения украинского законодательства посещения Крыма. Ранее по этой же причине в Украину не пустили российскую телеведущую Анастасию Ивлееву.

Невъездной российский актер "забежал" в Украину

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Источник: korrespondent.net