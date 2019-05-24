Паводок на Закарпатье сняли с высоты

Закарпатье страдает от наводнений, вызванных сильными дождями. Видео последствий затопления показали с высоты птичьего полета.

В Мукачево полноводная река Латорица уже вышла на поймы и приближается к жилищам людей.

В селе Великие Комяты река Боржава затопила гектары сельскохозяйственных угодий и сотни теплиц. Большая вода уничтожила почти весь урожай.

Напомним, из-за сильных дождей на Закарпатье подтоплены десятки жилых домов, повреждены 15 и разрушен один мост. Ливни в регионе продолжатся, предупреждают в ГСЧС. Местные власти отмечают, что из-за обильных осадков, вода в реках Закарпатья превысила уровень катастрофического наводнения в 1998 году.

Паводок на Закарпатье показали с дрона

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Источник: korrespondent.net