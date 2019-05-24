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24. 05. 2019

Последний звонок и выпускной в Украине

Традиционно школьники в Украине отправляются на летние каникулы. Последний звонок для выпускников 2019 состоится в пятницу, 31 мая. Некоторые заведения могут провести это мероприятие на неделю раньше - 24 мая. Точную дату каждая школа выбирает самостоятельно.

В 2019 году даты проведения выпускных балов будет зависеть от внешнего независимого оценивания 2019. Сессия ВНО начнется 21 мая, а завершится 13 июня. Соответственно проведение выпускных-2019 в Украине возможно в рамках от 24 мая до 24 июня.

ВНО-2019: регистрация и нововведения.

Первыми состоятся тестирование по украинскому языку и литературе - 23 мая, по испанскому, немецкому, французскому языкам - 27 мая, по английскому языку - 28 мая. Затем начнутся тесты по физике - 30 мая, по истории Украины - 4 июня, по биологии - 6 июня, по географии - 11 июня.

Ране были названы самые популярные предметы ВНО-2019. 

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Источник: korrespondent.net

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