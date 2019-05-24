Премьер Великобритании назвала дату отставки

Рассматривает такую возможность и бывший лидер палаты общин Андреа Лидсом. Среди потенциальных кандидатов называются и глава МИД Джереми Хант, и глава МВД Саджид Джавид.

До тех пор, пока не будет избран новый лидер, а этот процесс занимает обычно порядка шести недель, Мэй останется временным исполняющим обязанности премьера.

Напомним, британские парламентарии уже трижды блокировали соглашение Терезы Мэй по Brexit. Сам выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.