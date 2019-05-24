После инаугурации стрелять стали меньше - "ЛДНР"

В самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" заявляют, что после инаугурации президента Владимира Зеленского ситуация на Донбассе стала менее напряженной, пишет издание Известия в пятницу, 24 мая.

По словам представителя "ДНР" Эдуарда Басурина, за четыре дня с момента вступления Зеленского в должность, в зоне конфликта уменьшилось количество обстрелов, а также почти не применяется тяжелое вооружение.

Однако Басурин предположил, что такое положение дел на Донбассе может оказаться временным.

По его словам, в "ДНР" не знают, как будет действовать новая украинская власть.

В то же время, представитель "ЛНР" на переговорах в Минске Родион Мирошник добавил, что от Зеленского ждут указа о прекращении огня, отводе войск и соглашении о перемирии.

Только тогда ситуация на линии соприкосновения действительно изменится, отметили представители сепаратистов.

Отметим, с 20 по 22 мая военные фиксировали на Донбассе не более шести обстрелов. И только за минувшие сутки было зафиксировано 11 обстрелов. Эти дни для военных прошли без потерь.

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Источник: korrespondent.net