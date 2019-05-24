Меркель и Зеленский обсудили ситуацию на Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсудили ситуацию на Донбассе. Об этом говорится в заявлении официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта в пятницу, 24 мая.

"Предметом разговора были в особенности двустороннее сотрудничество между Германией и Украиной, а также внутриполитическое развитие на Украине, в том числе положение дел на востоке Украины", - говорится в заявлении.

Зайберт отметил, что собеседники также подчеркнули необходимость полного выполнения минских соглашений и тесного сотрудничества в нормандском формате.

Отметим, Администрация президента пока о разговоре Зеленского с Меркель не сообщала.

Как сообщалось, на этой неделе состоялся телефонный разговор Меркель с президентами Франции и России Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным.

Напомним, после выборов 21 апреля Меркель звонила Зеленскому два дня подряд.

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Источник: korrespondent.net