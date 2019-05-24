Новые выборы стартовали. ЦИК не успевает

В Украине стартовала новая избирательная кампания. На этот раз парламентская. Голосование уже 21 июля.

Партии уже активно готовятся, а Центральная избирательная комиссия предупреждают, что могут быть проблемы.

Корреспондент.net разбирался, как стартовала избирательная кампания.

На старт!

Избирательная парламентская кампания начинается в соответствии с законодательством на следующий день после обнародования указа президента о роспуске Верховной Рады.

Указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении внеочередных выборов на 21 июля вступил в силу в четверг, 23 мая. Указ был опубликован в правительственном издании Урядовый курьер.

По какой системе пройдут

Парламентские выборы пройдут по старой смешанной избирательной системе. Половину парламента выберут по партийным спискам, половину – в одномандатных избирательных округах. Их будет меньше 225 из-за оккупации Крыма и части Луганской и Донецкой областей. Проходной барьер для попадания партий в Раду – 5%.

Владимир Зеленский вносил в парламент законопроект об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов. Но Рада отказалась его рассматривать, даже не включила в порядок дня сессии.

Выборы еще могут отменить?

Обжалование указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года не повлияет на избирательный процесс, считают в ЦИК.

Тем временем в Верховный суд Украины поступили уже два заявления о признании незаконным указа президента о роспуске парламента.

Народные депутаты готовят обращение и в Конституционный суд по поводу указа Зеленского. Фракция Народный фронт уже поставила свои подписи под документом и призвала других коллег сделать то же самое.

“Мы твердо заявляем о том, что подписание этого представления является политическим и гражданским долгом каждого члена парламента, поскольку речь идет о факте нарушения Конституции высшим должностным лицом государства - президентом Украины”, - говорится в заявлении Народного фронта.

“Сегодня незаконно распускают парламент - завтра сдадут часть территории Украины, позволят российским войскам находиться в Донецке или Луганске, как это в свое время сделал Янукович Харьковским соглашениям, обеспечив плацдарм российской армии для оккупации Крыма”, - отметили депутаты.

Судья Конституционного суда Сергей Сас спрогнозировал, что КС выяснит законность оснований для роспуска, когда к нему поступит обращение.

“Надо смотреть и устанавливать факты, был роспуск коалиции и на каком материале это строится. Но мы слышали, что прозвучало на всю Украину. Президент убежден, что это соответствует Конституции”, - заявил судья КС.

“Подобной ситуации в украинской политике еще не было”, - добавил он.

Проблемы у ЦИК

Средства для проведения парламентских выборов в этом году заложены в бюджете на 2019 год.

Однако, в ЦИК говорят, что не успеют подготовиться к внеочередным выборам в Верховную Раду по действующей системе закупок.

Глава ЦИК Татьяна Слипачук посетовала, что действующие нормы не позволяют осуществить все закупки, особенно в двухмесячный период кампании.

“Я ожидаю и от президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров немедленного принятия соответствующих решений, которые позволят провести внеочередные выборы депутатов 21 июля 2019 года в соответствии с законами Украины”, — констатировала она.

Партии готовятся

Партию Слуга народа на внеочередных выборах в Верховную Раду возглавит советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. На сегодня председателем партии Слуга народа является Иван Баканов. Однако его назначили заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партию Блок Петра Порошенко — Солидарность ожидает серьезное переформатирование перед выборами.

“Моя команда готова к выборам, будет принимать участие в выборах и победит в выборах. В ближайшее время мы будем собирать съезд партии, где будет очень серьезный ребрендинг, очень серьезное переформатирование и партии, и партийного списка“, — сказал Порошенко.

А в партии Голос Святослава Вакарчука уже даже опубликовали10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формироваться избирательный список партии для участия в парламентских выборах.

Обещают, что персональный состав избирательного списка по результатам открытого обсуждения утвердит съезд партии. Также на съезде будет решено, кого поддерживать на одномандатных округах. В частности, кого из числа народных депутатов текущего созыва делегирует в мажоритарные округа.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент по 5-процентному барьеру могли бы пройти 4 партии, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром Социальный мониторинг и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко.

Партию Слуга народа готовы поддержать 29,5% из всех опрошенных, Оппозиционную платформу - За жизнь - 8,3%, Блок Петра Порошенко Солидарность - 7,3%, ВО Батькивщина - 7,1%.

Партия Сила и честь Игоря Смешко набрала бы 4,2%, Гражданская позиция Анатолия Гриценко - 3,2%.

Источник: korrespondent.net