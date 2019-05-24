Спасатели назвали регионы, где ожидать новых паводков

В реках Украины из-за значительных и сильных дождей 24 мая продолжается повышение уровней воды, возможно дальнейшее затопление заводей, сельхозугодий, приречных населенных пунктов, хозобъектов. Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Синоптики прогнозируют, что в результате сильных дождей 24 мая продолжится поднятие уровня воды, в частности, на реках бассейнов Припяти и Западного Буга на 0,2 - 0,8 м с выходом воды на пойму и ее последующим затоплением, частичным затоплением сельхозугодий.

На реке Случь возможно достижение отметки частичного затопления приусадебных участков, хозяйственных сооружений, отдельных домов в приречных сельских населенных пунктах Сарненского района Ривненской области. На реках бассейнов Прута и Сирета вода поднимется на 1,0 - 2,0 м, на отдельных участках до 2,5 м; в верховьях и средних течениях рек Закарпатья, на реках бассейнов Сана, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,5 - 1,5 м; на участке Тисы В.Бычков-Вилок и в нижних течениях ее притоков до 2 м - 2,5 м, с начальным выходом воды на пойму, частичным затоплением с/х угодий; на реках бассейнов Сана, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,2 - 1 м, на участке Днестра Галич - Залещики на 1 - 1,5 м, местами начальный выход воды на пойму, частичное подтопление с/х угодий.

Отмечается, что на притоках Днестра р.Свиж (пост Букачевцы) и р.Ворона (пост Тысменица) в Ивано-Франковской области вода поднимется на 0,1 - 0,6 м. Здесь и далее будет продолжаться затопление заводей, сельхозугодий, превышение отметок затопления приречных населенных пунктов, хозобъектов.

Отмечается, что в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного местного стока, образование локальных селей.

Кроме того, на реках Закарпатья на 0,3-0,6 м; в нижнем течении р. Уж 1,0-1,5 м; на р.Тиса (пост Вилок) 2,5-3,0 м в пределах русла, на участке Тисы Деловое-Хуст, в нижнем течении Боржавы будет удерживаться высокая водность с незначительными колебаниями уровней воды; в нижнем течении Боржавы будет сохраняться превышение отметок поймы и опасных отметок затопления сельхозугодий, территорий приречных населенных пунктов и объектов в пойме.

24 мая в бассейнах рек Уж и Латорица ожидается повышение уровней воды на 0,5 -1,2 м над текущими уровнями, выход воды на пойму. В местах прохождения сильных ливней ожидается формирование значительного склонного стока, образование локальных селей.

24 - 25 мая на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается продолжение поднятия уровней воды на 0,1 - 0,5 м. Дальнейшее затопление пойм, сельхозугодий. При этом возможно достижение отметок подтопления приречных населенных пунктов, хозобъектов и отдельных домов в Сокальском районе Львовской области.

Напомним, из-за сильных дождей на Закарпатье подтоплены десятки жилых домов, повреждены 15 и разрушен один мост. Ливни в регионе продолжатся, предупреждают в ГСЧС. Местные власти отмечают, что из-за обильных осадков, вода в реках Закарпатья превысила уровень катастрофического наводнения в 1998 году.

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Источник: korrespondent.net