Полиция проводит обыск в горсовете Николаева

В Николаевском городском совете проводятся обыски. Полиция обыскивает департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий в рамках уголовного производства. Об этом 24 мая сообщается на официальной странице департамента в Facebook.

"Вы не поверите! Но у нас опять ищут схему теплоснабжения! По решению кого вы думали? Баштанского суда! Президент изменился, а методы остались! Когда в третий раз ищут один и тот же документ - это вызывает противоречия - или не там ищут, или ничего не могут найти!", - пишет пресс-служба депуртамента.

Уточняется, что обыски проходят с самого утра. Полиция ищет схему теплоснабжения города, которая, по информации департамента, была утверждена в Минрегионстрое и передана следователям.

В горсовете назвали обыск "политическим заказом". Там считают, что полиция хочет заблокировать деятельность департамента.

"Уверены, нам нечего скрывать, ведь деятельность департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий постоянно освещается местными СМИ и мы всегда открыты для комментариев", - отмечается в сообщении.

В департаменте добавили, что "к уголовной ответственности нужно привлекать заказчиков таких спектаклей и их пособников".

Ранее Госбюро расследований провело обыски в Гослужбе занятости. Также сообщалось про обыски в НАБУ, тогда в ГБР расследовали возможное злоупотребление НАБУ своими полномочиями в одном уголовном деле.

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Источник: korrespondent.net