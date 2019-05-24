Подросток из Закарпатья, который зарезал своего друга, получил 3,5 года

Мукачевский горрайонный суд в пятницу, 24 мая, приговорил к 3,5 годам лишения свободы подростка из Нижней Апши Тячевского района, который зарезал своего сверстника. Об этом сообщает 0312.ua.

Суд признал несовершеннолетнего виновным в совершении преступления по статье 116 УК, а именно - в умышленном убийстве, совершенном в состоянии сильного душевного волнения. Обвиняемый свою вину признал. В суде были предоставлены свидетельства того, что убитый 15-летний парень постоянно издевался над своим сверстником и спровоцировал того на убийство.

По словам корреспондента 112 Украина, где именно парень будет отбывать наказание - пока не известно.

"Люди очень резко реагировали на такое решение суда, они возмутились таким сроком. Приговор судьи зачитывали около трех часов. Сторона потерпевшего просила 15 лет лишения свободы. Сам парень во время зачитывания обвинения вел себя спокойно и никак не реагировал", - рассказала корреспондент.

Она отметила, что родители погибшего уже сообщили о намерении обжаловать решение суда.

Напомним, 14-летний школьник обвинялся в том, что 14 марта 2018 года в селе Нижняя Апша, в ходе ссоры с товарищем, нанес последнему множественные колото–резаных ран, от которых тот скончался на месте. Согласно санкции ч. 1 ст.115 УК Украины, которая инкриминируется обвиняемому, ему грозит наказание от 7 до 15 лет. Во время следствия жители села Нижняя Апша блокировали дорогу из-за решения суда выпустить под залог подростка, которого подозревают в убийстве школьника.

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Источник: korrespondent.net