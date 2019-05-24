Погода на выходные: в Украине тепло и грозы

На выходных в Украине сохранится теплая погода, но во всех регионах пройдут дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр в пятницу, 24 мая.

Так, в субботу, 25 мая, на всей территории Украины пройдут кратковременные дожди с грозами.

В западных областях температура воздуха днем составит +18…+21, ночью +8…+10. В центре и на севере днем воздух прогреется до +21…+23, ночью +11…+15. Теплее всего будет на востоке и юге – днем +22…+24, а ночью +13…+15.

В Киеве в этот день облачно, ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура днем +21…+23, ночью – от +13 до +15.

В воскресенье, 26 мая, дожди с грозами продолжатся во всех регионах Украины. Температура воздуха в большинстве регионов не изменится.

В Киеве пройдет кратковременный дождь. Ветер изменится на западный 5-10 м/с. Дневная температура составит +21…+23, ночью термометр покажет от +13 до +15.

Напомним, на Закарпатье из-за дождей вода в реках превысила уровень катастрофического наводнения в 1998 году. Из-за подтопления повреждены десятки домов, разрушен мост и повреждены еще 15, погиб ребенок.

Президент Владимир Зеленский позвонил и.о. главы Закарпатской ОГА Ярославу Галасу, чтобы услышать оперативную информацию о последствиях паводка на Закарпатье. Глава государства готов лично лететь в Закарпатскую область, чтобы помочь бороться с паводком в регионе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net