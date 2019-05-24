Под Киевом после ДТП похитили сотрудницу прокуратуры - СМИ

На трассе в Бориспольском районе в Киевской области в пятницу, 24 мая, неизвестные похитили сотрудницу прокуратуры, сообщает Информатор со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В связи с этим полиция уже объявила оперативный план Сирена.

По предварительным данным, на дороге вблизи одного из сел Бориспольского районе серая Skoda перегородила дорогу автомобилю Toyota, в результате чего произошло столкновение.

После этого женщину, находившуюся за рулем второй машины, увезли в неизвестном направлении. При этом ее автомобиль так и остался посреди дороги.

Согласно неподтвержденным пока данным, похищенная женщина ранее была советником главы ГПУ Юрия Луценко, а сейчас работает в прокуратуре.

Ранее СМИ сообщали, что в Киеве трамвай сбил прокурора. Женщина-прокурор, разговаривая по телефону, перебегала трамвайные рельсы в неустановленном месте.

В Днепре прокурора облили неизвестным веществом прямо в его кабинете

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Источник: korrespondent.net