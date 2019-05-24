Пьяный водитель ездил по поселку и стрелял из пистолета

В Днепропетровской области пьяный водитель ездил по улицам на автомобиле ВАЗ и пугал людей стрельбой из пистолета, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел вчера, 23 мая. Отмечается, что сотрудники группы реагирования патрульной полиции выехали на место и по ориентировке остановили подозреваемого.

Нарушителем, который управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, оказался 31-летний житель поселка. Также полицейские изъяли из автомобиля стартовый пистолет Blow Magnum калибра 9 мм.

Поскольку никто из людей не пострадал, на злоумышленника составили административный протокол по статье "управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения".

Согласно санкции статьи ему грозит штраф в сумме 10,2 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.

Ранее сообщалось, что в Одесской области обстреляли полицейское авто. Полиция разыскивала мужчину, вооруженного охотничьим ружьем и просила местных жителей сообщить о его местонахождении.

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Источник: korrespondent.net