В НБУ рассказали, во сколько обойдется роспуск Рады

В Нацбанке установили, сколько будет стоить роспуск Верховной Рады. Так, по данным заместителя главы совета Национального банка Тимофея Милованова, роспуск парламента обойдется налогоплательщикам в 300-400 млн грн. Об этом он сообщил 24 мая в Facebook.

"По поводу роспуска парламента - да, роспуск обойдётся налогоплательщикам в 300-400 миллионов долларов. Почему? Потому что теперь одалживать придется под другие проценты", - написал он.

Милованов добавил, что процесс роспуска Рады приведет к кризису в банковской системе Украины.

"В мире есть предчувствие глобального экономического кризиса. Когда наступит кризис, стоимость денег для Украины вырастет в разы. Сейчас мы берем под 8-10% в долларах, а будем под 30%. Поэтому макроэкономическая стабильность, структурные реформы, технократическое правительство и программа МВФ нам критически важны", - считает первый заместитель главы совета НБУ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим первым решением распустил Верховную Раду. Соответствующий указ вступил в силу 23 мая. Он также назначил досрочные парламентские выборы на 21 июля.

Сообщалось также, что указ Зеленского о роспуске парламента обжаловали в Верховном суде. Там зарегистрировали уже два иска о признании роспуска Рады незаконным.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net