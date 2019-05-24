Зеленский проведет переговоры с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в ближайшее время провести телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила Администрация главы государства.

В АП сообщили, что Зеленский уже провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсуждали ситуацию на Донбассе.

"Владимир Зеленский и Ангела Меркель подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации усилий с целью возвращения мира на Донбасс, в том числе в рамках нормандского формата. Были согласованы первые совместные шаги в этом направлении", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Меркель и Зеленский обсудили ситуацию на Донбассе. Лидеры стран также обсудили выполнение минских соглашений и сотрудничество в нормандском формате.

Напомним, на этой неделе состоялся телефонный разговор Меркель с президентами Франции и России Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным.

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Источник: korrespondent.net