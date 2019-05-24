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24. 05. 2019

В Раде получили заявление Гройсмана об отставке

В парламенте зарегистрировали заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщила руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк, пишет УНН.

"Вчера, 23 мая, в Верховной Раде зарегистрировано заявление премьер-министра об отставке", - отметила Кармелюк.

Она напомнила, что дальше должно быть представление президента на увольнение, но правительство исполняет свои обязанности до избрания следующего.

Напомним, Гройсман заявил, что решил подать заявление об отставке в день инаугурации президента Владимира Зеленского.

В Администрации президента считают, что коллапса в стране не произойдет, если он уйдет в отставку. 

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Источник: korrespondent.net

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