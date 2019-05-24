Глава Генштаба рассказал о первой встрече с Зеленским

Новый глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал, что новый президент Владимир Зеленский произвел на него впечатление энергичного человека, который точно знает, чего хочет, передает Сегодня.

По словам Хомчака, с ним связалась помощница Зеленского и пригласила на встречу с будущим президентом. Генерал сказал, что он поговорил с Зеленским еще до инаугурации 21 мая.

"Это было до инаугурации, за несколько дней мы встретились, и я впервые познакомился с президентом лично", - добавил он.

"Знали мы его как человека, который много лет точно умел находить проблемы власти и остро их освещать – это мы знали, потому что у каждого есть свое впечатление о каждом человеке", - отметил Хомчак.

По его словам, во время встречи ему не было обещано никаких должностей.

"Ничего не предлагалось, это было просто общение. Был задан вопрос, на каком языке вы хотите общаться. Я сказал, что мне все равно, на каком языке общаться. Президент предложил общаться на украинском языке, и мы общаться на украинском, причем нормально. То, что я слышал во время избирательной кампании, оказалось совсем не таким", - добавил он.

Как сообщалось, Зеленский назначил Хомчака на должность начальника Генштаба 21 мая. Позже министр обороны Степан Полторак представил его личному составу и озвучил приоритетные задачи.

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Источник: korrespondent.net