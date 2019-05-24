Украинские миротворцы отправились в Конго

В рамках десятой ротации личный состав 18 отдельного вертолетного отряда Воздушных Сил ВСУ, который выполняет миротворческую миссию в составе Миссии ООН, отправился в Демократическую Республику Конго, сообщает пресс-служба Минобороны.

"23 мая на базе одного из воинских формирований воздушного командования Запад Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины состоялись торжественные проводы десятой ротации личного состава 18 отдельного вертолетного отряда, который выполняет задания в составе Миссии ООН в Демократической Республике Конго", - говорится в сообщении.

Как отмечается, все военнослужащие этой ротации под командованием летчика первого класса полковника Ивана Шоломия являются участниками боевых действий на востоке Украины.

В Конго украинские военнослужащие будут выполнять задания по назначению в течение минимум шести месяцев.

За это время украинские экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 будут вести воздушную разведку, патрулировать определенные территории, обеспечивать воздушную поддержку действий наземных подразделений войск Миссии ООН, сообщили в пресс-службе.

Ранее президент Петр Порошенко подписал указ о направлении военных для участия в миссии ООН по стабилизации в африканском государстве Мали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

В Уганде от малярии умер украинский миротворец

Источник: korrespondent.net