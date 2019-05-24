Синод ПЦУ поддержал Епифания

Церковь сохраняет единство и руководствуется действующим Уставом. Такое решение вынес синод ПЦУ. 24 мая в доме резиденции Епифания в Киеве состоялось очередное заседание Священного синода православной церкви Украины.

В заседании приняли участие все члены Священного синода.

По итогам заседания архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор был назначен председателем синодального управления по делам молодежи, архиепископ Тернопольский и Кременецкий Нестор председателем синодального управления взаимодействия с молодежно-патриотическими общественными объединениями, митрополит Львовский и Сокальский Димитрий председателем Института церковной истории.

Было также определено, что в течение месяца должна завершиться регистрация уставов управлений епархий ПЦУ. Также начат процесс регистрации в новой редакции уставов монастырей и духовных учебных заведений ПЦУ.

Отныне все зарубежные визиты церковных архиереев, в частности паломничества, должны осуществляться только по благословению предстоятеля Епифания.

Синод запретил архиереям и клирикам выдвигать свои кандидатуры для избрания в Верховную Раду Украины или на должности местного самоуправления, где предусмотрено принятие на постоянную работу.

Вместе с тем им разрешено в исключительных случаях по благословению церковной власти баллотироваться в депутаты органов местного самоуправления.

Было также принято решение о праздновании 30-летия возрождения Украинской Автокефальной Православной Церкви.

Также на заседании решили, что во всех храмах ПЦУ должны возвышаться имя митрополита Епифания и правящего архиерея епархии.

Кроме того, синод также выразил полную поддержку Митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Cмотрите фотогалерею: Синод ПЦУ 24 мая в Киеве

Ранее стало известно, что почетный патриарх Филарет прибыл на синод ПЦУ, но на отрез отказался общаться с журналистами.

Также сообщалось о трех условиях томоса об автокефалии, которые Филарет отказался выполнять.

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Источник: korrespondent.net