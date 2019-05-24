Филарет: Епифания окружили "промосковские силы"

Предстоятеля Православной церкви Украины Епифания окружили "промосковские силы". С таким мнением выступил почетный патриарх Филарет после синода ПЦУ 24 мая в Киеве, пишет Украинская правда.

По его мнению, "промосковские силы" хотят разрушить церковь.

"Нашего предстоятеля окружили промосковские силы, которые сюда приехали, чтобы развалить нашу церковь", - заявил Филарет.

При этом почетный патриарх не назвал имена представителей этих сил, но заявил, что "готов назвать каждого из них поименно, если будет нужно".

Он также добавил, что некоторые требования томоса об автокефалии для Украины не подходят церкви и с его положениями нельзя согласиться.

Филарет подчеркнул, что принимает томос, но только в той части, где украинскую церковь называют автокефальной.

"Мы принимаем томос и благодарим его. Но мы принимаем ту часть, где нас признают автокефальной церковью. Но там написано, что мы, например, не можем заботиться нашими украинцами за рубежом. Я против этого, и украинцы против", - заявил Филарет.

По мнению патриарха, такая ситуация сложилась, потому что "томос нам показали и дали уже после собора, мы не знали, что там написано".

Напомним, синод ПЦУ прошел 24 мая. На нем участвовали 12 архиереев Православной церкви Украины, которые обсудили внутрицерковные дела и заверили Епифания в своей верности.

Сообщалось также, что Филарет отказывается выполнять томос, в котором священнослужителям ПЦУ запрещается варить миро и самостоятельно решать вопросы внутри церкви.

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Источник: korrespondent.net