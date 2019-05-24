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24. 05. 2019

В Виннице заминировали ТРЦ и университеты

На электронную почту полиции Винницы 24 мая поступило несколько писем с разницей в пять минут. Неизвестный предупредил правоохранителей о минировании трех ВУЗов и торгового центра. Об этом сообщила пресс-служба Винницкой полиции.

На данный момент поступившая информация проверяется. Сообщение о минировании получили также представители Винницкого национального технического университета, Винницкого государственного педагогического университета им. Михаила Коцюбинского и Винницкого национального аграрного университетов.

Полиция эвакуировала учащихся и преподавателей, а в помещениях учебных заведений проводится проверка.

Также сообщается о минировании торгового центра Мегамолл. По всем фактам проводится проверка взрывотехники.

Ранее звонки о минировании ТРЦ в Киеве поступили на горячую линию столичной полиции. Тогда рядом с торговыми центрами дежурили наряды медиков, полиции и пожарников. 

Также сообщалось, что аэропорт в Киеве заминировали, однако полиция так и не обнаружила следов взрывчатки.

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Источник: korrespondent.net

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