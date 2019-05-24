В Виннице задержали злоумышленника, коловшего женщин иглами

В Виннице сотрудники полиции задержали 22-летнего местного жителя, который совершил серию нападений на женщин – колол их иглами для шприцев. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 24 мая.

Отмечается, что в полицию поступило 10 сообщений от винничанок о том, что на улицах города неизвестный мужчина нанес им телесные повреждения колющим предметом. Все пострадавшие одинаково описали нападавшего – парень возрасте 20-25 лет в черной куртке с капюшоном.

"Почти два месяца работники полиции искали злоумышленника по фотороботу, составленному по словам потерпевших и видеозаписей с камер наблюдения. Сегодня, 24 мая, на остановке общественного транспорта подозреваемый был задержан. Им оказался 22-летний житель Винницы. В поле зрения полиции ранее он не попадал", – рассказал начальник Киевского отделения полиции Валентин Мазур.

Мужчина объяснил, что совершал нападения ради развлечения.

По данному факту открыты уголовные дела по статье о нанесении тяжких телесных повреждений и хулиганстве (ст.121 и ч.4 ст.296 УК Украины). Правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Индии шарлатан массово заражал людей ВИЧ, делая уколы одной иглой.

А в Британии женщина заразилась смертельной инфекцией после того, как сделала татуировку.

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Источник: korrespondent.net