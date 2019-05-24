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24. 05. 2019

Супрун назвала количество пациентов, которые нуждаются в каннабисе

В Украине свыше 2 миллионов людей с тяжелыми заболеваниями нуждаются в назначении медицинского каннабиса для облегчения своего состояния, заявила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает Укринформ.

"Минздрав поддерживает разрешение на употребление медицинского каннабиса в Украине. Это поможет более 2 миллионам пациентов, которые сейчас могли бы этим воспользоваться. Это, в частности, онкобольные, паллиативные пациенты", - сказала Супрун.

Она выразила надежду, что народные депутаты проголосуют за разрешение на употребление медицинского каннабиса. "Надеюсь, что возможно, в ближайшее время этот законопроект будет проголосован. Если - нет, то при новой Верховной Раде. Мы поддерживаем этот законопроект", - отметила Супрун.

Напомним, комитет ВР по правам человека поддержал электронную петицию о законодательном урегулировании медицинского каннабиса, набравшую на сайте парламента более 25 тысяч голосов.

Ранее инициатива была поддержана министром здравоохранения Ульяной Супрун. 

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Более ста депутатов Рады за легализацию каннабиса

Источник: korrespondent.net

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