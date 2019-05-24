В Кремле заговорили о "нормандской встрече"

В Кремле выступают за проведение саммита в нормандском формате после того, как Киев определится со своими подходами. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Эти вопросы рассматриваются", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не планируется ли встреча в нормандском формате на высшем уровне.

"Вместе с тем такая встреча требует подготовки и завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды в Украине". Песков при этом подчеркнул, что "никто не сторонник встречи ради встречи".

Он призвал "набраться терпения и подождать, когда будут сформулированы подходы украинской стороны".

По его словам, Россия должна понять, насколько украинская сторона готова следовать минским договоренностями, о безальтернативности которых говорили в трехстороннем формате Путин, Меркель и Макрон". "После этого на повестке дня уже может стоять вопрос о нормандском саммите", - уточнил Песков.

Представитель Кремля заверил, что Россия в целом не против участвовать в такой встрече.

Как сообщалось, на этой неделе состоялся разговор участников нормандского формата. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон провели 21 мая телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

А сегодня состоялся разговор Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, перед вторым туром выборов экс-президент Петр Порошенко заявил, что уже в мае или в начале июня будут подписаны документы "нормандского формата", в которых будет предусмотрен вывод войск с украинской территории, выведение тяжелой техники и артиллерии, разоружение незаконных вооруженных формирований и принятие решения о введении "голубых касок" ООН.

В Кремле возможность "нормандской встречи" отрицали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net