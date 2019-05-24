В ПЦУ появился еще один Епифаний

Синод Православной церкви Украины 24 мая принял в свой епископат греческого архимандрита Епифания. Он прибудет в Украину, чтобы руководить греческой паствой. Об этом сообщает официальный сайт ПЦУ.

"Ранее избранный епископом архимандрит Епифаний (Димитриу) будет рукоположен во епископа Ольвийского и на правах викария Предстоятеля УПЦ будет заботиться о грекоязыческой пастве в Украине", говорится в пресс-релизе ПЦУ.

Сначала архимандрит Епифаний служил в Киевском патриархате УПЦ, а затем отправился на служение в Греческую православную церковь. Теперь он снова вернется и станет епископом ПЦУ.

Ранее на синоде ПЦУ архиереи украинской церкви поддержали митрополита Епифания и выразил ему полную поддержку.

В свою очередь, по мнению почетного патриарха Филарета Епифаний окружен "промосковскими силами", а решения синода направлены на уничтожение Киевского патриархата.

Филарет также заявил, что томос ставит украинскую церковь в зависимость от Константинопольского патриархата.

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Источник: korrespondent.net