В ПЦУ появился еще один Епифаний

Синод Православной церкви Украины 24 мая принял в свой епископат греческого архимандрита Епифания. Он прибудет в Украину, чтобы руководить греческой паствой. Об этом сообщает официальный сайт ПЦУ.
"Ранее избранный епископом архимандрит Епифаний (Димитриу) будет рукоположен во епископа Ольвийского и на правах викария Предстоятеля УПЦ будет заботиться о грекоязыческой пастве в Украине", говорится в пресс-релизе ПЦУ.
Сначала архимандрит Епифаний служил в Киевском патриархате УПЦ, а затем отправился на служение в Греческую православную церковь. Теперь он снова вернется и станет епископом ПЦУ.
Ранее на синоде ПЦУ архиереи украинской церкви поддержали митрополита Епифания и выразил ему полную поддержку.
В свою очередь, по мнению почетного патриарха Филарета Епифаний окружен "промосковскими силами", а решения синода направлены на уничтожение Киевского патриархата.
Филарет также заявил, что томос ставит украинскую церковь в зависимость от Константинопольского патриархата.
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Источник: korrespondent.net
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