Лента RSS
Подписаться на ленту
24 мая 2019, пятница, 16:49
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,33
24. 05. 2019

В скоростных поездах разрешили провозить велосипеды

Укрзализныця разрешила бесплатно перевозить велосипеды в поездах Интерсити и Интерсити+ при условии их разборки и упаковки с 23 мая. Об этом в Facebook написал председатель правления компании Евгений Кравцов.

"С сегодняшнего дня (23 мая) перевозить велосипеды можно не только в ночных поездах, но и в "Интерсити" и "Интерсити+". Наша внутренняя бюрократия требует такие решения подтверждать документально - телеграмма соответствующим подразделениям отправлена", - написал он.

При этом он пояснил, что Укрзализныця не имеет технической возможности для перевозки велосипедов, однако не будет брать дополнительную плату за перевозку велосипедов при условии их разборки и правильной упаковки.

Ранее спальный поезд Киев-Варшава Укрзализныци вошел в список лучших ночных поездов Европы, составленный изданием CNN.

Укрзализныця ввела ограничения на вес багажа

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Мы с женой решили быть чайлдфри. Наши дети довольно тяжело восприняли эту новость.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.