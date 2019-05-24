"Европейская Солидарность". В БПП провели ребрендинг

Партия Блок Петра Порошенко Солидарность провела ребрендинг и сменила название на Европейская Солидарность. Об этом сообщила пресс-служба партии в Facebook.

Предложение переименовать партию выдвинули общественные активисты, на съезде партии эту инициативу поддержали.

"Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" меняет название такое решение принял съезд партии. Поддержав предложение общественных активистов, озвученное во время форума ОО "Солидарное дело общин", который состоялся при участии Петра Порошенко, делегаты съезда партии приняли новое название партия "Европейская Солидарность", - говорится в пресс-релизе партии.

Экс-президент Украины также выступил на форуме общественных активистов и сообщил, что обновленная партия проведет съезд 31 мая. Она будет состоять из молодых специалистов, лидеров общественных организаций, волонтеров и добровольцев.

Порошенко добавил, что партия Европейская солидарность пойдет на выборы в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

"Мы любим состоянии борьбы, но мы мечтаем о состоянии победы", - сказал он.

Ранее из БПП вышли 4 депутата, а затем несколько нардепов от партии Петра Порошенко предложили альтернативный законопроект о выборах в парламент с открытыми списками, пропорциональной системой и 3% проходным барьером.

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Источник: korrespondent.net