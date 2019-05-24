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24. 05. 2019

Паводок на Закарпатье: возобновилось движение по дорогам

В результате непогоды на Закарпатье остаются подтопленными отдельные дороги в Виноградовском районе, но движение транспорта по ним восстановлено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на и.о. председателя Закарпатской ОГА Ярослава Галаса в пятницу, 24 мая.

"Были перекрыты несколько улиц, но по ним уже свободный проезд, в Заречье-Виноградове вода до сих пор держится небольшая, но машины едут, просто медленно, вода еще не совсем сошла, впрочем уже нет необходимости блокировать и организовывать объезд", – сказал Галас.

По его словам, в результате непогоды в области поврежден 21 мостовой переход и один мост разрушен – в селе Котельница, в результате чего около 250 местных жителей оказались отрезанными от автомобильного сообщения и могут передвигаться только по пешеходному подвесному мосту.

Галас добавил, что также в результате непогоды были повреждены отдельные дороги в Тячевском районе. Всего же под удар стихии попали восемь районов области и около 50 населенных пунктов.

Напомним, из-за сильных дождей на Закарпатье подтоплены десятки жилых домов, 241 домохозяйство и почти 2 тыс. га сельхозугодий. Погиб один ребенок.

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Источник: korrespondent.net

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