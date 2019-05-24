"Интересная мишень". Исламисты готовили покушение на Олланда

Во Франции задержали группу лиц, которые по версии следствия готовили покушение на экс-президента страны Франсуа Олланда. Об этом 24 мая сообщил портал BFMTV.

В телефоне одного из подозреваемых в подготовке покушения обнаружили фотографию с экс-президентом. Тогда Олланд устраивал автограф-сессию после выхода своей книги и 16-летний молодой человек предложил ему сделать совместное фото.

Следствие считает, что он собирался устроить нападение на Олланда, так как он держит поднятым вверх указательный палец, что означает преданность исламским ценностям.

Полицейские установили, что он отправил несколько фотографий своему брату и сообщил ему, что Олланд - "интересная мишень". Он позвал одного из друзей на мероприятие с участием Олланда, куда сам не мог попасть из-за возрастного ограничения. По мнению молодого человека именно экс-президент Франции виновен в начале ударов по Сирии.



Молодой последователь джихада уже арестован, полиция предъявила ему обвинение, а охрана экс-президента усилена.

Ранее в сирийском Идлибе боевики выпустили 17 ракет по российской авиабазе.

Сообщалось также, что американская журналистка попала под обстрел в Сирии.

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Источник: korrespondent.net