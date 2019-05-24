В Индии 19 человек погибли при пожаре в торговом центре

По меньшей мере 19 человек погибли и еще несколько пострадали при пожаре в торговом центре в индийском городе Сурат в штате Гуджарат. Об этом сообщает India Today со ссылкой на полицию в пятницу, 24 мая.

"Число погибших может вырасти", – заявил представитель городской полиции Сатиш Кумар Мишра.

Возгорание началось на втором этаже комплекса Taxshila. На третьем и четвертом этажах этого здания находится центр обучения. Очевидцы утверждают, что люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись.

Правоохранители начали расследование. Местные власти пообещали финансовую помощь родственникам погибших.

Ранее в торговом центре Варшавы произошел масштабный пожар. Из помещения эвакуировали около 100 человек. Возгорание началось в зале с пищевыми продуктами. Позже пламя охватило весь зал с потребительскими товарами. Его конструкции частично обрушились.

Также в Харькове произошел крупный пожар в трехэтажном торговом центре Мираж. Огонь распространился на 360 кв. м. Никто не пострадал.

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Источник: korrespondent.net