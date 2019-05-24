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24. 05. 2019

Семеро детей попали в больницу из-за вспышки кишечной инфекции

В Винницкой области из-за вспышки кишечной инфекции в детском саду госпитализировали семерых детей, сообщает ГУ Держпродспоживслужбы Винницкой области.

"Зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции в заведении дошкольного образования пгт Вендичаны Могилев-Подольского района. Семеро детей в течение 18-22 мая 2019 года с диагнозом "Острый гастроэнтероколит" были госпитализированы в Могилев-Подольскую окружную больницу интенсивного лечения", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, пятеро из заболевших посещают детский сад пгт Вендичаны, двое детей - контактные по семейному очагу. При обследовании у 4-х детей выявлены ротавирусы. Сейчас состояние детей оценивается как близкое к удовлетворительному.

Специалисты ГУ управления Госпродпотребслужбы Винницкой области в оперативном порядке провели эпидемическое расследование вспышки с отбором материала для лабораторного исследования.

По результатам внепланового обследования заведения дошкольного образования составлено 2 протокола о нарушении санитарного законодательства и подготовлено распоряжение по устранению нарушений, выявленных при проверке. Материалы проверки переданы в Национальную полицию.

Ранее в Николаевской области произошло массовое отравление в детсаду. Девять воспитанников детского сада Радуга Витовского района поступили в областную детскую больницу с симптомами отравления.

В Харьковской области из детского сада госпитализировали детей

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Источник: korrespondent.net

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