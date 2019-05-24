Зеленский встретился с переговорщиками в Минске

Представители Украины на переговорах в Минске по Донбассу в пятницу, 24 мая, встретились с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщила в Facebook представитель в гуманитарной подгруппе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, на встрече присутствовало также руководство СБУ и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников.

"Проинформировали о работе гуманитарной группы, деталях переговоров, отстаивавшихся позициях, фамилиях и списках заложников и пропавших без вести, другую проблематику. Если наша информация и эта "институциональная память" поможет освободить наших, за которых мы так боролись все эти годы, это будет важно", - написала Геращенко.

"Надеюсь, в ближайшее время новая команда определится с новыми участниками минских групп", - добавила она.

Ранее в Кремле сообщили, что готовы к встрече в нормандском формате, когда Киев определится со своими подходами.

Отметим, очередная встреча в Минске должна была состояться 22 мая, но ее перенесли, чтобы предоставить Киеву "разумное дополнительное время" для подготовки к новой встрече.

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Источник: korrespondent.net