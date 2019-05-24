КНДР отказывается возобновлять переговоры с США

Переговоры с США о ядерном разоружение никогда не восстановятся, если администрация президента Дональда Трампа не отойдет от односторонних требований по разоружению. Об этом заявили власти Севрной Кореи в пятницу, 24 мая, сообщает AP.
Такое заявление опубликовали государственные СМИ КНДР, ссылаясь на заявление неназванного представителя Министерства иностранных дел.
AP отмечает, что это стало последним выражением недовольства страны относительно остановленных переговоров.
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Источник: korrespondent.net
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