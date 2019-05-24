ЦИК открыла залоговый счет для кандидатов в депутаты

В Украине официально стартовала избирательная кампания в парламент. 24 мая в Центральной избирательной комиссии открыли залоговый счет, опубликовали его реквизиты и назвали суммы, которую кандидаты в депутаты Верховной Рады должны будут заплатить за участие в выборах.

Так, партии, выдвигающей на выборах в Раду список кандидатов в депутаты по общегосударственному округу, придется заплатить 4 млн 173 тыс грн. Залог для мажоритарщиков существенно меньше и составляет 41 тыс 730 грн.

Напомним, что выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля, так как 20 мая во время инаугурации президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске парламента VII созыва. 23 мая президентский указ о проведении досрочных парламентских выборов вступил в силу.

Спустя некоторое время в Верховный суд один за другим стали поступать иски о признании незаконным роспуска Рады.

Также была зарегистрирована петиция с предложением отправить Зеленского в отставку, однако у президента заявили, что воспринимают ее как шутку и глава Украины не станет ее рассматривать.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net