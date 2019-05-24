Харьковчанка сделала татуировку с изображением Зеленского

Харьковчанка Рузанна Щербина, которая десять дней назад похвасталась татуировкой с изображением мэра города Геннадия Кернеса, набила на тело новый рисунок - портрет президента Владимира Зеленского. Соответствующее фото девушка выложила на своей странице в Instagram.

"Я обещала тату, если #Зе выиграет. Я сделала. А показать обещала после инаугурации! Моя масть будет напоминать мне о том, что человек может все! Сегодня ты актер и комик - а завтра глава страны! Горжусь нашим президентом, честными выборами и такой активной позицией наших граждан!" - подписала харьковчанка фото татуировки, на которой Зеленский держит трех котят.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 💚 ЗЕБАНУТАЯ 💚 . Подготовку с Кернесом прошла, теперь готова презентовать свою 14ю татуировку, которую я сделала в честь новоизбранного президента Украины- ВОВЫ ЗЕЛЕНСКОГО💚 . Выборы 2019 стали переломными моментом в истории нашей страны. . Нашла старую фотку с Вовчиком🤟😜 . Я обещала тату, если #Зе выиграет... Я сделала💪🏻 А показать обещала после инаугурации! Моя масть будет напоминать мне о том, что человек может всё! Сегодня ты актёр и комик-а завтра ГЛАВА СТРАНЫ! Горжусь нашим президентом, честными выборами и такой активной позицией наших граждан! . На Зеленского возложены большие надежды! И он настроен решительно!:) . Сегодня приехала с самого утра в Мариинский парк! Много людей, чудесная атмосфера и конечно встреча с ПреЗЕдентом!!! . Любим, ждём, верим! Самый красивый президент теперь у нас! А самая милая татуха-у меня!🤟☺️ . Мастер тату: @o__tattoo . #инаугурация #выборыукраина #зе #зепрезидент #зеленский #зеленскийпрезидент #верховнарада #презедентукраины #зеленский2019 Публикация от RUZANNA SHCHERBINA (@kuku.ruzka) 20 Май 2019 в 1:57 PDT

Ранее жительница Британии Нэнси Андерсон заразилась смертельной инфекцией после того, как сделала татуировку у непроверенного мастера.

В Киеве мужчина впал в кому после нанесения тату

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net