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24. 05. 2019

На Ровенщине толпа селян напала на силовиков

В Ровенской области завели уголовное дело по факту нападения толпы добытчиков янтаря на полицейских и пограничников. Об этом сообщает пресс-служба полиции в пятницу, 24 мая.

Как сообщается, 21 мая полицейские Рокитновского отделения, сотрудники местной прокуратуры и пограничной службы проводили обыски в домохозяйствах двух жителей сел Познань и Глинное. Обыскам начали препятствовать местные жители – с обеих сторон более 100 человек.

"У правоохранителей отобрали видеокамеру, папку с документами и нанесли несколько ударов капитану полиции и работникам пограничной службы. Правоохранителям понадобилась помощь медиков", - говорится в сообщении.

По данным фактам проводится досудебные расследования по ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа), ст. 186 (грабеж) и ст. 345 (умышленное причинение телесных повреждений работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Следователи установили ориентировочный круг наиболее активных лиц, которые могут быть причастны к совершенным уголовным преступлениям.

Отметим, в Ровенской области регулярно возникают конфликты копателей янтаря с силовиками. Так, в феврале возле села Осов старатели напали на сотрудников полиции, которые пытались засыпать ямы в результате незаконной добычи. Злоумышленники палками избили полицейских.

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Источник: korrespondent.net

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