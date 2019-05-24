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24. 05. 2019

Названа дата встречи Зеленского с миссией МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе проведет в Киеве встречу с представителями миссии Международного валютного фонда. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 24 мая.

В пресс-службе президента сообщили, что встреча Зеленского с миссией МВФ предварительно запланирована на 28 мая.

Напомним, 21 мая миссия МВФ начала работу в Украине. Эксперты приехали на две недели, чтобы оценить выполнение программы сотрудничества с Украиной.

В СМИ появилась информация, что миссия покинет Украину преждевременно из-за роспуска Верховной Рады и кадровых решений президента, но в фонде это опровергли.

В МВФ заявили, что готовы возобновить тесное сотрудничество с Украиной после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства.

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Источник: korrespondent.net

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