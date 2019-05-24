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24. 05. 2019

В Одесской области за два дня умерли два младенца

В городе Килия Одесской области за два дня умерли два младенца, сообщили в Килийской районной государственной администрации. В частности, дети, возрастом до года, умерли 22 и 23 мая.

Отмечается, что за текущий год в районе зафиксировано уже три смерти детей в возрасте до года. "Диагноз в двух случаях - внезапная смерть грудного ребенка, и один случай - врожденная гидроцефалия, атрофия головного мозга Q 04. В одном случае ребенок умер от асфиксии", - добавили в администрации.

По словам главы Килийской ОТГ Павла Бойченко, в одном из двух последних случаев причиной смерти может быть небрежность родителей.

Завтра совместно с чиновниками РГА и службой по делам детей Килийского ОТГ проведут совещание, на котором обсудят меры по усилению контроля за выполнением родителями обязанностей по уходу за детьми.

Также планируется ряд дополнительных мер в отношении родителей из группы риска и отдельно будет изучен вопрос работы семейных врачей и в целом семейной медицины и выполнения специалистами их обязанностей.

Ранее в городе Подольск Одесской области во время проведения операции по удалению аденоидов умер 8-летний мальчик.

В Одесской области младенец умер от ОРВИ

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Источник: korrespondent.net

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