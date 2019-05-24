Гладковский заявил о затягивании рассмотрения его иска в суде

Игорь Гладковский, сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, распространил заявление, в котором обвиняет суд в намеренном затягивании рассмотрения его иска против журналистов. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщает РБК-Украина.

"Уже почти три месяца суд не может начать рассмотрение дела, поскольку клеветники, злоупотребляя, намеренно затягивают рассмотрение дела", - говорится в тексте.

В своем заявлении Гладковский утверждает, что "ответчики неоднократно заявляют о переносах судебных заседаний по надуманным поводам, загромождают дело различными ненужными бумажками, которые не имеют никакого отношения к делу, меняют адвокатов".

"Этими и другими нерациональными действиями они не дают возможности суда расставить точки над i!", - заявил Гладковский, и добавил, что "создав громкий скандал из искусственно скомпилированных лживых провокационных фактов, клеветники не имели целью ничего другого чем пятиминутного пребывания на Олимпе в качестве "расследователей"".

"А вот когда нужно предоставить доказательства правдивости голословных обвинений, они прячутся в кусты", - считает он.

Напомним, в конце февраля в телепрограмме Наші гроші вышел материал, авторы которого обвинили Олега Гладковского и его сына Игоря в причастности к непрозрачным схемам закупок для оборонной промышленности Украины.

4 марта Игорь Гладковский обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации против авторов этого материала.

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Источник: korrespondent.net