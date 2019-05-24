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24. 05. 2019

На Донбассе за день 10 обстрелов, ранен боец ВСУ

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Ранение получил один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в пятницу, 24 мая.

Отмечается, что враг вели огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток было зафиксировано семь обстрелов. Трижды вблизи города Авдеевка и села Гнутово из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, дважды – возле населенных пунктов Новотроицкое и Красногоровка из станковых противотанковых гранатометов, вблизи села Лебединское – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Пески – из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север враг обстрелял позиции ООС трижды вблизи населенного пункта Шумы – из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, возле населенного пункта Майорск – из ручных противотанковых гранатометов, в районе населенного пункта Станица Луганская – из стрелкового оружия.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – отметили в штабе.

Напомним, за сутки 23 мая сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня. Тогда был ранен один украинский военный.

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Источник: korrespondent.net

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