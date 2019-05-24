Андрей Богдан. Глава Администрации президента

Главой Администрации президента Владимира Зеленского был назначен юрист Андрей Богдан, который подпадает под закон о люстрации и не может занимать должности на государственной службе до 2024 года.
Но Богдан и команда Зеленского заверяют, что закон об очищении власти на него не распространяется. Корреспондент.net рассказывает, что известно об Андрее Богдане.
Люстрированный чиновник
Родился 3 декабря 1976 года во Львове. Изучал экономику и право во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Карьеру начала в Киеве, где работал в адвокатской компании Правис, а также помощником судьи Киевского апелляционного суда. Вскоре стал партнером в адвокатской фирме Пукшин и партнеры.
В 2007 году баллотировался в Верховную Раду по списках Наша Украина - Народная Самооборона, но в парламент не прошел. В начале 2008 года Андрей Богдан стал заместителем министра юстиции Николая Онищука по вопросам борьбы с коррупцией. Тогда премьер-министром была Юлия Тимошенко.
Сохранил свой пост при президентстве Виктора Януковича, а в марте 2010 года стал заместителем министра Кабмина и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. На той же должности работал с 2013 года в правительстве Николая Азарова.
Богдан был уволен вместе со всем правительством Азарова в марте 2014 года. Вскоре становится советником на тот момент губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского. С тех пор сотрудничем с олигархом. Защищал в суде его соратника Геннадия Корбана.
Осенью 2014 года вновь баллотировался в парламент, в этот раз по спискам партии Блок Петра Порошенко. По данным ЦИК, Богдан был беспартийным и работал главным консультантом юридической фирмы Статус.
Его 74 место оказалось проходным, но в партии отменили регистрацию Богдана, поэтому в Верховную Раду он так и не попал. Такое решение БПП было безрезультатно обжаловано в суде.
В предвыборном штабе Зеленского официально Богдана называли юридическими вопросами, но в политических кругах говорят, что он был "куратором Коломойского" в ЗеКоманде, а сейчас является правой рук шестого президента.
Богдан в течение всей избирательной кампании был рядом с Зеленским, принимал участие во всех важнейших переговорах, входил в рабочую группу по инаугурации.
21 мая Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации президента. Вскоре журналисты обратили внимание на то, что при Януковиче он занимал высокие должности, а значит подпадает под закон о люстрации.
Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что закон об очищении власти не распространяется на должности в АП.
"Администрация президента не является органом государственной власти, в администрации нет никаких властных полномочий, поэтому закон о люстрации не распространяется на любые должности в АП, кроме тех, которые имеются в аппарате", - говорил Рябошапка.
Отметим, что должность главы Администрации президента подпадает под в п.5 ст.2 закона Об очистке власти, как и его предыдущая должность в правительстве уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики.
Сам Богдан считает, что он "абсолютно несправедливо" попал под закон о люстрации.
Заместитель министра юстиции Сергей Петухов на своей странице в Facebook написал, что лица, которые покинули свои посты до вступления в силу этого закона, не внесены в реестр, но запрет занимать публичные должности до 2024 года на них так же распространяется.
"Если кто-то считает люстрационный закон несправедливым, то это не освобождает его от обязанности его выполнять", - добавил он.
Петухов отметил, что обязанность соблюдения требований законодательства об очищении власти возложена на руководителя соответствующего органа.
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Источник: korrespondent.net
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