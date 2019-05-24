В США начали строить атомную подлодку нового поколения

В США началось строительство первой стратегической атомной подводной лодки класса Columbia. Об этом сообщает Naval Today в пятницу, 24 мая.

Работы по строительству АПЛ нового поколения начались в городе Ньюпорт-Ньюс в штате Вирджиния на верфи компании Huntington Ingalls Industries, которая является производителем американских атомных авианосцев и субмарин.

При помощи плазменных установок работники верфи начали нарезку стальных листов, из которых будет создаваться корпус подлодки.

"Сегодня исторический день, – заявил Джейсон Уорд, вице-президент верфи Newport News Shipbuilding (входит в Huntington Ingalls Industries), которого цитирует издание. – Прошло полвека с тех пор, как Newport News Shipbuilding построил первую подводную лодку с баллистическими ракетами. Сегодня мы отмечаем (итог) десятилетней совместной работы с Electric Boat (основной подрядчик по программе – ред.) по проектированию нового класса подводных лодок и официальный переход от проектирования и материального снабжения к строительству".

Атомные субмарины с баллистическими ракетами класса Columbia придут на смену подводным ракетоносцам класса Ohio, принадлежащим к третьему поколению и составляющим сейчас основу стратегических наступательных ядерных сил США.

Контракт на разработку подлодок Columbia в размере $5 млрд был подписан 21 сентября 2017 года. Пентагон рассчитывает приобрести 12 новых подлодок, у которых будет по 16 шахт для межконтинентальных баллистических ракет. В январе 2017 года ВМС оценивали стоимость закупки головного ракетоносца в $8,2 млрд без учета расходов на проектирование и документацию для всей серии субмарин этого класса. В боевой состав его введут в 2031 году.

В течение ближайших 30 лет Минобороны США собирается заменить все подлодки класса Ohio, несущие по 24 МБР Trident-2 с ядерными боеголовками. Их сейчас насчитывается 14. По оценкам аналитиков Бюджетного управления Конгресса США, на реализацию всей программы Columbia потребуется $313 млрд.

Напомним, в феврале нынешнего года флот США пополнился ударной атомной подлодкой USS South Dakota класса Virginia. Она оснащена 12 крылатыми ракетами Tomohawk.

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Источник: korrespondent.net