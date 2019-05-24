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24. 05. 2019

В Италии потребовали 17 лет тюрьмы для нацгвардейца Маркива

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли потребовал приговорить к 17 годам заключения бывшего украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом сообщила корреспондент Радио Свобода Наталья Кудрик на своей странице в Facebook пятницу, 24 мая.

По ее словам, о таком сроке прокурор заявил в своем заключительном выступлении на суде, который проходит в городе Павия.

Также Дзанончелли заявил, что министерство юстиции Италии просит проверить роль в деле Роккелли еще одного бывшего нацгвардейца, экс-командира Маркива – ныне депутата Верховной Рады Богдана Маткивского.

Отмечается, что 21 июня и 5 июля суд заслушает сторону защиты, а 12 июля может вынести приговор.

Напомним, Виталий Маркив был задержан летом 2017 года в аэропорту итальянского города Болонья. Его обвинили в убийстве фотографа Андрея Рокелли, который погиб под минометным огнем 24 мая 2014 года. Нацгвардия заявила, что Маркив никак не может быть причастен к этому, поскольку в батальоне им. Героя Украины генерала Кульчицкого, в котором нес службу старший сержант Маркив, на тот момент не было ни одного миномета.

Также сообщалось, что в мае по делу Маркива дал показания глава МВД Арсен Аваков. Также в суде выступал и.о. командующего Нацгвардии Николай Балан.

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Источник: korrespondent.net

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