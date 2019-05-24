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24. 05. 2019

В Ивано-Франковске украли сейф с крупной суммой денег

В центре Ивано-Франковска неизвестные злоумышленники совершили дерзкое ограбление отделения Европочты. За три минуты был похищен сейф, в котором находилось 1,47 млн гривен, сообщает УНИАН со ссылкой на полицию города в пятницу, 24 мая.

Следователи выяснили, что грабители с применением троса для буксировки автомобилей сорвали металлическую решетку и проникли в помещение, откуда похитили металлический сейф с деньгами.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали грабителей, но они были в масках.

"Сейчас полицейские устанавливают причастность лиц, совершивших аналогичные преступления на территории Ивано-Франковской области и в других областях Украины", – отметили в полиции.

Преступникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Ранее во Львовской области одновременно ограбили два банка. Неизвестные через окно проникли в помещение сельсовета, в котором размещался банкомат и банковское отделение, принадлежащие разным банкам.

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Источник: korrespondent.net

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