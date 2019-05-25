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25. 05. 2019

В Кабмине назвали разницу в зарплатах мужчин и женщин

Заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Александра Чуркина сообщила, что в Украине разница в оплате труда мужчин и женщин составляет 25%. Об этом информировала пресс-служба Минсоцполитики 24 мая.

Как указала Чуркина, множество стран сталкивается с проблемой разрыва в оплате труда мужчин и женщин. 

По ее словам, в Украине сформирована достаточная законодательная база, направленная на создание условий для расширения возможностей женщин в сфере труда. В частности, для борьбы с этой проблемой принят ряд законов, а также ратифицирована конвенция Международной организации труда.

В Минсоцполитики подчеркнули, что Украина готовится к вступлению в Международную коалицию за равную оплату труда.

Ранее сообщалось, что в Украине происходит стремительное увеличение роли женщин в политике и бизнесе.

ГФС: Почти половина украинских миллионеров − женщины

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Источник: korrespondent.net

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