Взрыв в Лионе: следствие не исключает "террористического сговора"

Прокуратура Парижа расследует обстоятельства взрыва на пешеходной улице в Лионе и не исключает версию "террористического сговора". Об этом в пятницу, 24 мая, заявила министр юстиции Франции Николь Беллубе, передает радио France Info.

"Подразделение прокуратуры Парижа, ответственное за борьбу с терроризмом, открыло расследование по статье "террористический сговор", но нужно дождаться результатов расследования, порученного управлению судебной полиции", − отметила Беллубе.

Она также подчеркнула, что пока рано квалифицировать происшествие как теракт.

По данным властей, взрывное устройство было не очень мощное и ранения пострадавших оказались "касательными и довольно легкими".

Отмечается, что полиция вычислила маршрут, по которому передвигался подозреваемый. Согласно записи с камер видеонаблюдения, он прибыл на место на велосипеде и оставил посылку, которая затем взорвалась.

Мужчина был в темных очках, черном свитере и светлых шортах, его возраст 30-35 лет.

[#Lyon] #AppelÀTémoins pour retrouver l’homme suspecté d’être l’auteur de l’attentat.

Si vous avez des informations, appelez le 197. #AidezNous, votre témoignage peut être déterminant. pic.twitter.com/HcPc43nl9d — Police nationale (@PoliceNationale) May 24, 2019

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил поддержку пострадавшим и их семьям.

Напомним, 24 мая на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона произошел взрыв.

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Источник: korrespondent.net