Трамп заявил об отправке военных на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп заявил, что отправит на Ближний Восток 1,5 тысячи военных в связи с эскалацией напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщило агентство Reuters.

"Мы хотим иметь возможность защитить себя. Мы собираемся отправить сравнительно небольшое количество войск, в основном для защиты", − отметил американский лидер, выступая в Белом доме перед вылетом в Японию.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан подтвердил отправку дополнительного военного контингента на Ближний Восток.

"Пентагон сообщил Конгрессу, что я удовлетворил просьбу командующего войсками об отправке около 1,5 тысячи дополнительных военнослужащих и средств защиты в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (CENTCOM), чтобы улучшить защиту наших сил. Это разумный ответ на вероятные угрозы со стороны Ирана", − уточнил Шанахан в Twitter.

В Пентагоне подчеркнули, что дополнительный контингент войск не будет размещен в Сирии и Ираке и в указанные 1,5 тысячи входят 600 военных, которые уже находятся на Ближнем Востоке и лишь продлят свою службу в регионе.

По данным агентства, подкрепление США включает в себя зенитные ракетные комплексы Patriot, разведывательный самолет и необходимые силы для "сдерживания иранских угроз".

Напомним, в последние недели отношения между Ираном и США обострились. Тегеран официально прекратил выполнять ряд обязательств по ядерной сделке.

На фоне напряженности, Пентагон направил в регион авианосец Abraham Lincoln и дополнительную группу бомбардировщиков. Позже было принято решение усилить ударную группу десантно-вертолетным кораблем USS Arlington и комплексом Patriot.

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Источник: korrespondent.net