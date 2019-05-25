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25. 05. 2019

На Бали произошло извержение вулкана

На острове Бали в ночь на субботу, 25 мая, произошло извержение вулкана Агунг. Об этом сообщило The Associated Press со ссылкой на Агентство по предотвращению стихийных бедствий Индонезии.
 
Отмечается, что извержение продолжалось около четырех с половиной минут. Поток лавы распространился на расстояние около 3 км от кратера вулкана, а девять близлежащих деревень оказались покрыты пеплом.
 
Власти Индонезии не стали повышать уровень опасности в районе вулкана, данные о жертвах и пострадавших не поступали.
 
Из-за выброса вулканического пепла четыре рейса, направлявшихся в международный аэропорт Бали, перенаправили в другие аэропорты, а пять рейсов, которые должны были вылететь с острова, отменили.
 
Напомним, крупное извержение действующего вулкана Агунг было зафиксировано в декабре 2017 года. Тогда власти эвакуировали десятки тысяч местных жителей, а в аэропорту застряли около 60 тысяч туристов.

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Источник: korrespondent.net

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