В США умер лауреат Нобелевской премии по физике

Выдающийся американский физик, лауреат Нобелевской премии Марри Гелл-Манн скончался на 90-м году жизни. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщил Институт Санта-Фе в Twitter.

"Мы со скорбью сообщаем о кончине нобелевского лауреата, корифея по многим направлениям Марри Гелла-Манна − одного из величайших физиков XX века, первооткрывателя, сооснователя ИСФ (Института Санта-Фе), предтечи кварка (фундаментальной частицы). Ты многих вдохновлял, Марри. Тебя будет не хватать", − говорится в сообщении института.

We're sorry to announce the passing of @NobelPrize Laureate and complexity giant Murray Gell-Mann, one of the 20th Century's greatest physicists – pioneer, SFI co-founder, prophet of the quark.



You inspired so many, Murray. You will be missed.



A tribute:https://t.co/ExKgmgpfXD pic.twitter.com/XzuorjIR4s — Santa Fe Institute (@sfiscience) 24 мая 2019 г.

Гелл-Манн закончил Йельский университет в 1948 году, а в 1951 году защитил докторскую диссертацию. Уже 1950-е годы он становится одним из ведущих физиков.

Разрабатывая классификацию сильновзаимодействующих частиц − адронов, Гелл-Манн обнаружил закономерности, которые позволили предположить, что адроны должны состоять из более фундаментальных частиц, которые он назвал "кварками".

К настоящему моменту существование кварков подтверждено многочисленными экспериментами, а кроме нейтронов, протонов и мезонов, состоящих из трех и двух кварков, были открыты тетракварки и пентакварки. Идеи Гелл-Манна стали основой современной квантовой хромодинамики.

За открытия, связанные с классификацией элементарных частиц и их взаимодействием, ученый получил Нобелевскую премию в 1969 году.

Напомним, в апреле на 94-м году жизни умер Пол Грингард − нейробиолог и лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине​.

Умер лауреат Нобелевской премии по химии Йенс Скоу

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Источник: korrespondent.net